Банк России выпустил монету в честь подвига Комсомольска-на-Амуре

Банк России выпустил в обращение 10-рублевую монету серии «Города трудовой доблести», посвященную Комсомольску-на-Амуре, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Когда вклад целого города в Победу получает такое признание, это чувство разделяет весь край, — с гордостью написал в канале MAX губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.
Президент России Владимир Владимирович Путин пять лет назад присвоил Комсомольску-на-Амуре почетное звание «Город трудовой доблести» как знак признания подвига комсомольчан, которые в годы Великой Отечественной войны самоотверженно работали для фронта и для Победы.
Исторические факты таковы. Предприятия Комсомольска-на-Амуре выпустили 2 757 боевых самолетов ДБ-3Ф, позже получивших название Ил-4, построили 9 военных кораблей, отремонтировали 17 подводных лодок.
В городе возвели новые заводы, которые поставляли фронту сталь, нефтепродукты, аккумуляторы, боеприпасы и другую необходимую продукцию. Так город, находясь далеко в тылу, приближал Победу.
За этим стояли люди труда — рабочие, инженеры, строители. Их ежедневный труд, стойкость и ответственность стали частью большой истории страны. Именно поэтому память о подвиге Комсомольска-на-Амуре сохраняется и в символах.
На монете изображен собирательный образ женщины-комсомольчанки, которая делает снаряд. Такой же образ размещен на стеле «Комсомольск-на-Амуре — Город трудовой доблести», открытой в декабре 2024 года.
По договоренности с Банком России именно Комсомольск-на-Амуре станет первым городом, куда поступят новые 10-рублевые монеты.
О героическом прошлом нашего города Юности теперь будут знать миллионы людей, которые возьмут в руки эту монету.