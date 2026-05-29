Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Актер Евгений Кулик получил травму головы во Вьетнаме, ныряя в бассейн

Актера и блогера Евгения Кулика госпитализировали во Вьетнаме: он получил травмы головы, пока нырял в бассейн. Об этом в пятницу, 29 мая, пишет Baza.

Актера и блогера Евгения Кулика госпитализировали во Вьетнаме: он получил травмы головы, пока нырял в бассейн. Об этом в пятницу, 29 мая, пишет Baza.

По словам артиста, он неудачно нырнул в бассейн вниз головой и сильно ударился, на несколько секунд потеряв память. Сразу после этого он отправился в больницу, врачи сделали МРТ и наложили швы. Сейчас состояние актера хорошее: по его словам, медики не нашли у него сотрясения и оценили травму как поверхностную, сообщается в публикации.

В апреле жительница Москвы через суд получила выплату от туроператора в размере более двух миллионов рублей за травмы, которые получила ее дочь во время катания с горки в турецком бассейне.

Осенью прошлого года российской туристке отшибло память после падения около бассейна на отдыхе в Таиланде. После того как она пришла в себя, женщина заговорила на древнерусском.

Если во время купания в бассейне появились першение или боль в горле, жжение в груди, кашель, одышка, головокружение или слабость, это могут быть признаки отравления хлором. Такие реакции чаще возникают из-за несоблюдения правил обработки бассейна и отсутствия контроля за остаточным хлором в воде.