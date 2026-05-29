Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Майнинговая ферма в Мотовилихе нанесла ущерб «Пермэнерго» на 6 млн рублей

Прокуратура Мотовилихинского района Перми и ГУ МВД выявили майнинговую ферму, расположенную в одном из гаражных массивов Перми. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры края.

Источник: Коммерсантъ

Прокуратура Мотовилихинского района Перми и ГУ МВД выявили майнинговую ферму, расположенную в одном из гаражных массивов Перми. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры края.

Ранее в правоохранительные органы обратились представители «Пермэнерго» ПАО «Россети Урала» с заявлением о самовольном подключении к сетям и безучетном потреблении электроэнергии. В ходе надзорных мероприятий в гаражном боксе по ул. Добролюбова было обнаружено незаконное подключение к электросетям 22 единиц майнингового оборудования для добычи и создания криптовалюты. В результате безучетного потребления электроэнергии «Пермэнерго» ПАО причинен ущерб на сумму более 6 млн руб.

Материалы проверки направлены в органы предварительного расследования для возбуждения уголовного дела по фактам причинения имущественного ущерба в особо крупном размере и незаконного предпринимательства.