Майнинговая ферма в Мотовилихе нанесла ущерб «Пермэнерго» на 6 млн рублей

Ранее в правоохранительные органы обратились представители «Пермэнерго» ПАО «Россети Урала» с заявлением о самовольном подключении к сетям и безучетном потреблении электроэнергии. В ходе надзорных мероприятий в гаражном боксе по ул. Добролюбова было обнаружено незаконное подключение к электросетям 22 единиц майнингового оборудования для добычи и создания криптовалюты. В результате безучетного потребления электроэнергии «Пермэнерго» ПАО причинен ущерб на сумму более 6 млн руб.