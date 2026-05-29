Фигуристка Медведева призналась, что делала пластику

Российская фигуристка Евгения Медведева призналась, что делала пластические операции. Об этом спортсменка заявила на церемонии вручения Национальной премии интернет-контента.
В разговоре с журналистами она также объяснила, что манипуляции с внешностью никак не были связаны с ее спортивным прошлым. Предположительно, к такому решению фигуристка пришла самостоятельно.
— Я делала пластику, да. Но это не связано никак с тем, что я из мира спорта. Совершенно, — цитирует Медведеву Super.ru.
Тем временем в соцсетях обсуждают изменения во внешности актрисы Анджелины Джоли: на фотографиях со школьного мероприятия дочери один глаз голливудской звезды больше другого. Пользователи Сети предполагают, что виной тому стал паралич лицевого нерва — заболевание, с которым Джоли уже сталкивалась.
«Вечерняя Москва» обсудила с врачом-неврологом Марият Мухиной, что могло случиться с лицом голливудской звезды. По ее словам, при неудачной пластике век, когда было удалено больше ткани, чем нужно, иногда возникают такие осложнения.