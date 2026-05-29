Bloomberg узнал о выходе SpaceX на биржу с оценкой в $1,8 трлн

Компания Илона Маска SpaceX снизила ожидаемую оценку перед выходом на биржу, теперь она рассчитывает стоить не более $1,8 трлн.

Источник: РБК

Компания Илона Маска SpaceX снизила ожидаемую оценку перед выходом на биржу, теперь она рассчитывает стоить не более $1,8 трлн. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Еще в апреле речь шла об оценке выше $2 трлн, однако после переговоров с инвесторами и консультантами компания решила скорректировать ожидания. При этом SpaceX все еще планирует привлечь в компанию до $75 млрд. Если сделка состоится в таком объеме, она может стать крупнейшим IPO в истории.

Компания подала документы на размещение акций в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) 20 мая. Бумаги планируют разместить на бирже NASDAQ под тикером SPCX. Согласно отчетности, за первый квартал 2026 года SpaceX получила чистый убыток в $4,3 млрд. При этом годовая выручка компании выросла на 33% и достигла $18,6 млрд.

В материалах для инвесторов SpaceX делает акцент на том, что перестает быть только космической компанией. Теперь бизнес Маска позиционируется как крупный игрок в сфере искусственного интеллекта и инфраструктуры данных. Торги акциями могут стартовать 12 июня.

