Мошенники изобрели новую схему: под угрозой все, кто ходит по магазинам

Мошенники начали рассылать россиянам письма о крупных выигрышах от лица супермаркетов. Под видом подарков аферисты заманивают людей на фишинговые страницы и получают доступ к данным банковских карт. Об этом рассказали РИА Новости в «Лаборатории Касперского».
По данным специалистов, кампания была зафиксирована 27 мая. Уже за первые сутки злоумышленники разослали больше 20 тысяч сообщений. В письмах получателям обещают выигрыш до нескольких сотен тысяч рублей и предлагают перейти по ссылке, чтобы забрать приз.
«Злоумышленники используют бренд одной из крупнейших российских продуктовых сетей. Пользователям рассылают письма с сообщением о крупном денежном выигрыше и предлагают забрать подарок, перейдя по ссылке», — сообщили в компании.
Сначала ссылка ведет на настоящий сервис Google Drawings. Там размещена кнопка «Вход», которая уже перенаправляет человека на мошеннический ресурс. Такая схема помогает повысить доверие к письму и обойти часть подозрений.
На поддельной странице пользователю предлагают принять участие в юбилейном розыгрыше. Для убедительности сайт показывает «посетителей» в реальном времени, фальшивые отзывы победителей и чат с якобы оператором. Затем человеку демонстрируют призы: бытовую технику, смартфоны и другие дорогие подарки.
После этого жертве предлагают забрать товары в пункте выдачи или обменять их на деньги. Если человек выбирает первый вариант, сайт имитирует поиск ближайшего пункта, а затем сообщает, что призов якобы нет на складе. Пользователя подталкивают к денежной выплате и переводят на форму для ввода данных карты. После этого деньги списываются, а «оператор» исчезает.
Напомним, перед праздниками мошенники уже использовали похожие схемы с фальшивыми акциями от магазинов и брендов. Тогда специалисты предупреждали, что число фишинговых сайтов в такие периоды резко растет. Аферисты рассчитывают на спешку, доверие к знакомым названиям и желание быстро получить подарок.