Последствия атаки беспилотников ВСУ на Волгоград ликвидируют на улице Вершинина

Всю ночь 29 мая 2026 жители Волгограда и Волжского не спали из-за звуков взрывов. Подразделения ПВО отражали массированную террористическую атаку украинских беспилотников. В Волгограде от прилета дрона пострадал жилой дом в Краснооктябрьском районе на улице Вершинина, 32, ранен один из жильцов, в Волжском прилетело на завод. С утра 29 мая власти ликвидируют последствия атаки ВСУ, сообщили в мэрии Волгограда.
— Специалисты оперативных служб проводят работы по уточнению повреждений и ликвидации последствий, — рассказали в мэрии.
В доме на Вершинина повреждено остекление балконов. Сейчас там работают муниципальные службы. Раненому жителю пострадавшего дома врачи оказали помощь на месте.
Все пожары после атаки БПЛА потушили. В Волжском на заводе синтетического волокна один мужчина погиб, еще одна женщина тяжело ранена.
По данным Минобороны, минувшей ночью 29 мая средства ПВО перехватили и уничтожили 208 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над регионами России, в том числе над Волгоградской областью.