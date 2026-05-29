Совершивший заплыв в Антарктиде параатлет признан абсолютным рекордсменом России

Достижения спортсмена рассматривались в специальной категории для людей с инвалидностью, плывущих в ледяной воде без средств терморегуляции. В этой группе эксперты зафиксировали: сам факт проведения первого в мире подобного заплыва у берегов Антарктиды (на острове Стонингтон), максимальную дистанцию (900 метров), а также рекордное время нахождения в воде (18 минут 25 секунд).