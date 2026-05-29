Любовь через решетку: надзирательница и заключенный влюбились друг в друга, но есть нюанс

Надзирательница влюбилась в заключенного и избежала тюрьмы в Британии.

Источник: Комсомольская правда

В Британии бывшая тюремная надзирательница влюбилась в заключенного и избежала реального срока. 34-летняя Микаэла Кроуфорд признала вину в должностном проступке. Об этом пишет Daily Mail.

Кроуфорд работала в тюрьме HMP Deerbolt в графстве Дарем. По данным суда, она позволила заключенному Карлу Катлью держать в камере запрещенный мобильный телефон, чтобы они могли переписываться в Snapchat.

Их связь раскрылась после обыска в августе 2024 года. В телефоне нашли переписку с пользователем «Kayla Crawfie». Следствие установило, что это была сама Кроуфорд. В сообщениях пара обменивалась фотографиями и обсуждала встречу после освобождения заключенного.

«Я купил тебе туфли на каблуках и духи, чтобы ты надела их на наше свидание», — писал Катлью.

Суду также сообщили, что Кроуфорд понимала риск. В переписке она обсуждала с заключенным возможность потерять работу и попасть в тюрьму. После раскрытия истории женщина уволилась из пенитенциарной службы.

Бывшая надзирательница получила 12 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 18 месяцев. Суд учел, что она одна воспитывает 10-летнего сына и считается человеком с низким риском повторного нарушения. Катлью получил восемь месяцев условно за незаконное хранение телефона в тюрьме.

Напомним, похожие скандалы в британских тюрьмах происходили и раньше. Осенью 2025 года в Британии осудили трех сотрудниц тюрьмы Five Wells за отношения с заключенными. Одна из них получила год тюрьмы, другая отделалась условным сроком. Само учреждение называли одной из самых современных тюрем страны, но вскоре после открытия оно оказалось в центре серии скандалов.