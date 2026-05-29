Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

При атаке ВСУ на завод синтетического волокна в Волжском погиб человек

Один житель Волгоградской области погиб и еще двое пострадали в результате атаки дронов на регион, сообщил губернатор Бочаров. Также были зафиксированы возгорания на химпредприятии Волжского и объектах ТЭК на юге Волгограда.

Источник: РБК

В результате атаки дронов ВСУ на Волгоградскую область погиб житель города Волжский, еще двое пострадали, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров, его слова приводит пресс-служба администрации области.

«По уточненной информации в результате ночной террористической атаки беспилотных летательных аппаратов преступного киевского режима, к сожалению, есть жертвы. На заводе синтетического волокна в Волжском погиб мужчина 60 лет», — написал он.

Еще одна 55-летняя женщина на предприятии пострадала. Она госпитализирована в тяжелом состоянии, добавил губернатор.

Также есть пострадавший в результате атаки на жилой многоквартирный дом в Краснооктябрьском районе Волгограда по ул Вершинина, 32. Медицинская помощь ей была оказана на месте, госпитализация не потребовалась.

В результате падения обломков БПЛА в течение ночи были зафиксированы возгорания на химическом предприятии Волжского, объектах топливно-энергетического комплекса на юге Волгограда, а также локальные возгорания, уточнил губернатор. На данный момент все возгорания ликвидированы, добавил он.

В ночь на 29 мая Бочаров сообщил о массированной атаке ВСУ на Волгоградскую область. По его словам, было повреждено остекление балконов в одном из многоквартирных домов Волгограда.

Накануне вечером Росавиация ввела ограничения на полеты в аэропорту Волгограда. Там объяснили, что «ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов».

28 мая в Волгоградской области также действовал режим беспилотной опасности.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше