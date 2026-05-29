При атаке ВСУ на завод синтетического волокна в Волжском погиб человек

В результате атаки дронов ВСУ на Волгоградскую область погиб житель города Волжский, еще двое пострадали, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров, его слова приводит пресс-служба администрации области.
«По уточненной информации в результате ночной террористической атаки беспилотных летательных аппаратов преступного киевского режима, к сожалению, есть жертвы. На заводе синтетического волокна в Волжском погиб мужчина 60 лет», — написал он.
Еще одна 55-летняя женщина на предприятии пострадала. Она госпитализирована в тяжелом состоянии, добавил губернатор.
Также есть пострадавший в результате атаки на жилой многоквартирный дом в Краснооктябрьском районе Волгограда по ул Вершинина, 32. Медицинская помощь ей была оказана на месте, госпитализация не потребовалась.
В результате падения обломков БПЛА в течение ночи были зафиксированы возгорания на химическом предприятии Волжского, объектах топливно-энергетического комплекса на юге Волгограда, а также локальные возгорания, уточнил губернатор. На данный момент все возгорания ликвидированы, добавил он.
В ночь на 29 мая Бочаров сообщил о массированной атаке ВСУ на Волгоградскую область. По его словам, было повреждено остекление балконов в одном из многоквартирных домов Волгограда.
Накануне вечером Росавиация ввела ограничения на полеты в аэропорту Волгограда. Там объяснили, что «ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов».
28 мая в Волгоградской области также действовал режим беспилотной опасности.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».