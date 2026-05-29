В Ленобласти начали прививать диких животных от бешенства

Ветеринарная служба Ленинградской области начала весеннюю профилактическую работу по вакцинации диких зверей от бешенства. В этом году планируется разместить 890 тысяч порций препарата против этого заболевания для хищных животных, обитающих в природе.
В дикой природе Кировского района Ленобласти встречаются лисицы и енотовидные собаки. Здесь уже размещено две тысячи порций вакцины. Приманка под названием «Рабистав» выглядит как брикет из мясокостной муки, внутри которого находится капсула с препаратом. Специалисты отмечают, что она полностью безопасна, пишет «Онлайн47».
Руководитель ведомства Леонид Кротов подчеркнул, что в Ленобласти сохраняется благополучная ситуация по бешенству уже 38 лет. Такой результат достигнут не только за счёт раскладывания вакцины в лесах, но и благодаря бесплатной иммунизации домашних питомцев в ветклиниках, функционированию обсерваторов и просветительской работе.