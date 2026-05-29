Уполномоченный по защите прав предпринимателей Красноярского края выступила перед Заксобранием

Ежегодный доклад Уполномоченного по защите прав предпринимателей Ольги Загитовой накануне прозвучал в Законодательном Собрании Красноярского края.
Ольга Загитова рассказала, что за 2025 год в ее адрес пришло 308 обращений от предпринимателей со всего края. 16 из них были коллективными, 147 были поданы письменно. ТОП-5 среди жалоб — земельные и имущественные отношения (23%); уголовное производство (14%) — предприниматели часто жалуются, что им отказывают в возбуждении уголовных дел; 6% касаются предоставления мер поддержки (субсидии, консультации, обучение); по 5,5% приходится на исполнительное производство и государственный и муниципальный контроль.
Ольга Загитова привела пример административных барьеров, когда предприниматели, занятые в ритуальном бизнесе, пожаловались, что их не пропускают на территорию кладбища для проведения работ по благоустройству. При помощи Уполномоченного был подготовлен документ, уточняющий порядок благоустройства, но уже полгода его не утверждают местные власти. Есть и общие факторы экономики, влияющие на состояние бизнеса. Например, дефицит кадров.
Уполномоченный принимала участие в работе органов власти и совещательных органов по вопросам защиты интересов бизнеса, проводила просветительские мероприятия, а также участвовала в оценке регулирующего воздействия на бизнес 153 проектов региональных и муниципальных нормативных документов.
Ольга Загитова отметила, что наряду с федеральной налоговой реформой в 2025 году был принят ряд региональных законов, касающихся имущества организаций, патентов и транспортного налога. В помощь бизнесу с 1 января 2026 года в крае введен специальный режим «Автоматизированная упрощенная система налогообложения», в текущем году принят закон об ответственном видении бизнеса. Она внесла ряд предложений по дальнейшему совершенствованию регионального законодательства, в том числе созданию закона о поддержке семейного предпринимательства, а также попросила добавить в аппарат еще одного специалиста. Сейчас у Уполномоченного два помощника, 40 общественных представителей в территориях, работающих на бесплатной основе.
Председатель Законодательного Собрания Алексей Додатко отметил, что доклад очень технологично организован, в нем отражен широкий круг вопросов, и вопросы депутатов касаются только важных уточнений.
Депутаты поддержали многие темы, прозвучавшие в докладе. Заместитель председателя краевого парламента Дмитрий Свиридов и председатель комитета по природным ресурсам и экологии Виталий Дроздов вернулись к вопросу о кадровой проблеме в лесной отрасли. Дмитрий Свиридов отметил: в муниципальных образованиях ряд лесопилок на грани закрытия. Он предложил правительству предложить меры по изменению ситуации. Депутат Александр Бойченко предложил Законодательному Собранию также подключиться к решению вопроса.
Депутаты Елена Пензина, Ирина Субочева, Екатерина Уделько поблагодарили Уполномоченного за активную работу, постоянное взаимодействие с депутатами, с территориями, борьбу со случаями коррупции в отношении предпринимателей. Депутаты Павел Семизоров и Владимир Вахтель подняли вопрос о возрастающей налоговой нагрузке на бизнес, в частности, на управляющие компании. Пока, как рассказала Уполномоченный, это не отразилось на числе МСП в регионе, но ситуация находится на постоянном мониторинге.
Председатель комитета по государственному устройству, законодательству и местному самоуправлению Галина Ампилогова считает, что в крае надо выработать механизм по борьбе с «серым» бизнесом, который не регистрируется, не платит налогов, но получает прибыль и конкурирует с законопослушными предпринимателями. Председатель комитета по делам села и агропромышленной политике Владислав Зырянов сказал, что необходимо продолжить борьбу с засильем отчетов, которые предприниматели должны подавать в различные федеральные государственные информационные системы. По его словам, в сельском хозяйстве их более 16-ти, сейчас на уровне федеральных органов прорабатывается предложение свести для аграриев все отчеты в единую систему. Ольга Загитова отметила, что обилие ГИС и отчетов также создает дополнительную нагрузку на предпринимателей в лесной отрасли.
Также своим мнением по докладу поделились депутаты Александр Ратахин и Ирина Иванова.
Председатель комитета по экономике и налоговой политике Егор Васильев отметил, что Уполномоченный не только активно защищает права предпринимателей, в его работе постоянно прослеживается диалог между властью и предпринимательским сообществом.
«Мы видим, что слухи о массовом закрытии МСП, которые сейчас нагнетаются, статистика не подтверждает. Количество предпринимателей в Красноярском крае остаётся стабильным. При этом нагрузка на бизнес, конечно, выросла, по отдельным отраслям есть некоторый рост задолженности и падение выручки. Это подвигает нас к действиям: каким образом мы будем снижать нагрузку, которая сейчас есть, и помогать нашим предпринимателям вовремя сориентироваться и стать более успешными. Они были сегодня перечислены и войдут в решение Законодательного Собрания. За последние месяцы уже принято несколько региональных законов, которые при общем федеральном росте снижают эту нагрузку, и есть решения, выработанные с участием Уполномоченного по правам предпринимателей, которые эту тенденцию продолжат дальше», — отметил Егор Васильев.
По итогам доклада будет подготовлено постановление Законодательного Собрания, в котором найдут отражения предложения, прозвучавшие на сессии.