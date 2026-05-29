Маск назвал «неудачей» взрыв ракеты-носителя компании Джеффа Безоса

Ракета-носитель New Glenn компании Blue Origin взорвалась во время наземных испытаний на космодроме на мысе Канаверал во Флориде вечером 28 мая. В момент взрыва компания проводила испытание перед запланированным четвертым запуском ракеты, который должен был состояться в ближайшие недели и вывести на орбиту спутники интернет-сети Amazon Leo. Безос отметил, что пока слишком рано говорить о причине.