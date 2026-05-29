Маск назвал «неудачей» взрыв ракеты-носителя компании Джеффа Безоса

Источник: РБК

Миллиардер, глава компании SpaceX Илон Маск назвал «неудачным» взрыв ракеты-носителя New Glenn компании Blue Origin, принадлежащей Джеффу Безосу, и выразил надежду, что компании удастся быстро восстановиться. Об этом Маск написал в соцсети X.

«Очень неудачно. Ракеты — это сложно», — ответил предприниматель на публикацию о взрыве ракеты.

Сама Blue Origin отметила, что весь персонал компании находится в безопасности и пообещала предоставить обновления по инциденту по мере поступления информации.

«Жаль это видеть, но я надеюсь, что вы быстро восстановитесь», — написал Маск, отвечая на заявление компании в X.

Ракета Blue Origin взорвалась во время испытаний.

Ракета-носитель New Glenn компании Blue Origin взорвалась во время наземных испытаний на космодроме на мысе Канаверал во Флориде вечером 28 мая. В момент взрыва компания проводила испытание перед запланированным четвертым запуском ракеты, который должен был состояться в ближайшие недели и вывести на орбиту спутники интернет-сети Amazon Leo. Безос отметил, что пока слишком рано говорить о причине.

На прошлой неделе компания Маска SpaceX провела успешный испытательный запуск самой крупной и мощной версии ракеты Starship. Маск разрабатывает Starship для будущих миссий на Марс и участия в лунной программе NASA Artemis.

До этого NASA также заключило контракт с Blue Origin, которая займется доставкой грузов и техники на поверхность Луны.

