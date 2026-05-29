Выезды медицинских бригад по Хабаровскому краю стартуют с июня

Получить медицинскую помощь в июне смогут жители 31 населенного пункта Хабаровского края. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», на выезды в удаленную местность отправятся специалисты из восьми учреждений региона.
Туберкулезная больница Хабаровского края:
Начиная с первого июня в поселке Чегдомын взрослых и детей будут принимать фтизиатры из туберкулезной больницы Хабаровского края. За диагностикой и лечением инфекционного заболевания можно обратиться до четвертого июня, после чего специалисты отправятся в Бикин. Здесь жителей проконсультируют в два дня — 10 и 11 июня.
Диагностический центр «Вивея»:
Со второго июня на выезде начнут работать врачи Диагностического центра «Вивея». Первым пунктом станет поселок Некрасовка, жители которого смогут обратиться за помощью к неврологу, кардиологу, гастроэнтерологу и оториноларингологу. Уже 9 июня в селе Ракитное помощь окажут невролог, кардиолог, оториноларинголог. Вместе с тем в населенный пункт прибудет и Центр здоровья с аналогичной датой приема.
Через несколько дней, 11 июня, приемы продолжат в поселке Корфовский. К уже названным специалистам прибавится офтальмолог. В селе Тополево 16 июня пациентов примут невролог и гастроэнтеролог. Далее невролог совместно с Центром здоровья отправится в Бычиху. Возможность обратиться за помощью у жителей села появится 18 июня.
Кардиолог и гастроэнтеролог из «Вивеи», а также специалисты из Центра здоровья 23 июня посетят село Ильинка. Кроме того, к кардиологу и врачам Центра здоровья смогут обратиться жители села Дружба 25 июня. Медицинский рейд по селам завершится в Восточном 30 июня. Тогда желающие воспользуются услугами невролога, лора, а также Центра здоровья.
Перинатальный центр имени Г. С. Постола:
Бригада специалистов из Перинатального центра имени Г. С. Постола отправится в поселок Сита 3 июня. Приемы проведут ортопед, невролог, аллерголог, иммунолог, детский эндокринолог и офтальмолог.
Ульчская районная больница:
Окулист, невролог и хирург из Ульчской районной больницы примут пациентов из села Булава 3 июня. Уже 10 июня в селах Савинское и Монгол приемы проведут участковый терапевт и педиатр. Эти же специалисты отправятся в села Сусанино и Анненские воды 25 июня.
Территориальный консультативно-диагностический центр:
Работу по профилактике различных заболеваний в отдаленных населенных пунктах 3 июня начнет также и Территориальный консультативно-диагностический центр. Первым пунктом станет поселок Березовый. Центр здоровья здесь будет принимать пациентов до 8 июня.
Далее Центр здоровья вместе с бригадой флюорографии отправится в поселок Дуки. Работа специалистов продлится с 9 по 11 июня. Обратиться за медицинской помощью к тем же специалистам смогут жители поселка Эворон с 15 по 17 июня и жители поселка Кондон 22 июня.
Клинический центр онкологии Хабаровского края:
Краевой клинический центр онкологии 3 июня организует работу в Вяземском, 9 июня — в Амурске, 11 июня — в Князе-Волконском, 16 июня — в Солнечном, 18 июня — в Тополево.
Хабаровская районная больница:
В села Ровное и Чистополье 3, 10, 17 и 24 июня будут работать фельдшер, медсестра и акушерка из Хабаровской районной больницы. Помимо прочего, специалисты медицинского учреждения посетят село Галкино 9 июня и поселок Кукан — 25 и 26 июня. В последнем населенном пункте прием проведут терапевт, медсестра и акушерка.
Ванинская центральная районная больница:
Ванинская центральная районная больница приступит к работе 4 июня. В этот день жители поселка Токи смогут обратиться к терапевту, акушеру-гинекологу и офтальмологу. Те же специалисты проведут приемы 11 июня в поселке Монгохто, а 18 июня они отправятся в поселок Ванино. Здесь работу организуют в детских садах «Ручеек» и «Веточка».
«Наша главная цель — чтобы люди всегда получали качественную и своевременную медпомощь, где бы они ни жили: в краевом центре, в районном поселке или в маленьком селе. Выездные бригады — это не просто график поездок. Это возможность для человека вовремя увидеть врача, пройти обследование и не запустить болезнь. Мы понимаем, как трудно порой добраться до узкого специалиста, поэтому стараемся привезти помощь сами», — отметили в краевом министерстве здравоохранения.
Напомним, что в этом году в Тугуро-Чумиканском районе открылось два новых фельдшерско-акушерских пункта.