В Хабаровске мужчина обвиняется в убийстве знакомой

58 летний житель Хабаровска предстанет перед судом по обвинению в убийстве. И. о. прокурора Краснофлотского района утвердил обвинительное заключение, сообщает прокуратура Хабаровского края. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Инцидент произошёл в марте 2026 года. Обвиняемый находился у себя дома и употреблял спиртные напитки в компании знакомой женщины, которая ухаживала за его матерью. Между ними возник бытовой конфликт, в ходе которого мужчина нанёс потерпевшей несколько ножевых ранений в область груди. От полученных травм женщина скончалась на месте.
Следственные мероприятия по делу проведены Северным МСО СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО. Уголовное дело передано в Краснофлотский районный суд Хабаровска для рассмотрения по существу.
