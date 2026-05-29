В Красноярском крае сельчанин получил «условку» за внушительный арсенал оружия и боеприпасов

В декабре прошлого года полицейские установили, что один из жителей села Большое Озеро Шарыповского муниципального округа незаконно хранит в своем доме оружие, патроны и порох. В ходе осмотра у 57-летнего мужчины оперативники обнаружили более килограмма пороха в четырех металлических банках, двуствольное гладкоствольное ружье, нарезное огнестрельное оружие с оптическим прицелом, 16 патронов 16-го калибра (5 из которых изготовлены кустарным способом), 59 патронов калибра 7,62×39.