В Красноярском крае сельчанин получил «условку» за внушительный арсенал оружия и боеприпасов

Подсудимый пояснил, что оружие и боеприпасы он забрал из дома своей бабушки еще в 2005 году.

В городе Шарыпово суд вынес приговор мужчине за незаконное хранение оружия и боеприпасов.

В декабре прошлого года полицейские установили, что один из жителей села Большое Озеро Шарыповского муниципального округа незаконно хранит в своем доме оружие, патроны и порох. В ходе осмотра у 57-летнего мужчины оперативники обнаружили более килограмма пороха в четырех металлических банках, двуствольное гладкоствольное ружье, нарезное огнестрельное оружие с оптическим прицелом, 16 патронов 16-го калибра (5 из которых изготовлены кустарным способом), 59 патронов калибра 7,62×39.

Разрешительные документы на указанные предметы у владельца отсутствовали. Подсудимый пояснил, что оружие и боеприпасы он забрал из дома своей бабушки еще в 2005 году, однако решил их не оформлять официально.

Следователями были возбуждены и расследованы уголовные дела по статьям за незаконный оборот оружия. Также был составлен административный протокол по статье за незаконные действия с оружием.

Рассмотрев материалы дела, Шарыповский городской суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы условно, а также штраф в размере 20 тысяч рублей.