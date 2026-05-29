Школу на тысячу мест построят на Тагильской улице

На востоке Москвы появится новая школа, рассчитанная на тысячу учеников. Для ее возведения уже выдан градостроительный план земельного участка, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Для обеспечения доступного и качественного образования Москва планомерно строит новые школы там, где в них нуждаются семьи. Для будущей школы на востоке столицы уже оформлен градостроительный план земельного участка. Школа на тысячу мест расположится на территории площадью 1,49 гектара. Предельная площадь здания составит 22 тысячи квадратных метров. Школу оборудуют по современным стандартам — здесь будут просторные классы, лаборатории, безопасная огороженная территория и удобные зоны отдыха», — рассказал Владимир Ефимов.
Важное преимущество расположения — близость к национальному парку «Лосиный Остров», где жители района могут гулять по экотропам, заниматься спортом на свежем воздухе или отдыхать всей семьей на природе.
«Район Метрогородок сегодня последовательно обновляется: здесь реконструируют дороги, благоустраивают дворы, открывают новые магазины и сервисы. Новую школу возведут по адресу: улица Тагильская, владение 4, земельный участок № 11. Ее появление органично дополнит инфраструктуру района, добавив важный социальный объект, сделает повседневную жизнь москвичей еще комфортнее. Здание будет отвечать всем актуальным требованиям к образовательной среде. Помимо современной планировки особое внимание будет уделено созданию безбарьерной среды и обеспечению комфортного микроклимата во всех помещениях», — добавил министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
Градостроительный план земельного участка — один из основополагающих документов, необходимых при возведении объектов. В нем содержатся подробные сведения о том, что можно построить на участке, какие максимальные параметры допустимы для того или иного здания.
