Глава ВОЗ заявил о неэффективности закрытия границ из-за Эболы

22 мая Гебрейесус сообщил, что в ДРК зарегистрировано почти 750 предполагаемых случаев заражения Эболой и 177 предполагаемых смертей. По его словам, официально подтверждены 82 случая заболевания и семь летальных исходов, однако реальные масштабы вспышки значительно больше. Позже, 25 мая, стало известно, что число предполагаемых смертей выросло до 220.