В Госдуме предлагают запустить программу «Выпускной кешбэк»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов направил заместителю председателя правительства РФ Дмитрию Чернышенко обращение с предложением запустить федеральную программу «Выпускной кешбэк» для школьников 9 и 11 классов.

Источник: НИА Красноярск

Парламентарий предлагает предусмотреть частичную компенсацию расходов выпускников на туристические поездки по России, отдых в санаториях и оздоровительных учреждениях, проживание на базах отдыха и в гостиницах, а также детские и молодежные образовательные маршруты, пишет ТАСС. «Предлагаемый размер компенсации — до 40 тыс. рублей для выпускников, успешно прошедших государственную итоговую аттестацию в текущем календарном году», — отмечается в обращении.

По мнению депутата, подготовка к ОГЭ и ЕГЭ сопровождается серьезной психологической нагрузкой, стрессом, эмоциональным и физическим переутомлением.

Кроме того, отметил он, окончание школы связано для многих семей со значительными расходами, включая оплату репетиторов, подготовительных курсов, переезд и покупку техники и учебных материалов.

Вице-спикер Госдумы считает, что реализация инициативы позволит поддержать семьи с детьми, поможет школьникам восстановить здоровье после экзаменов и познакомиться с регионами России.

