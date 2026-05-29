В Госдуме предлагают запустить программу «Выпускной кешбэк»

Парламентарий предлагает предусмотреть частичную компенсацию расходов выпускников на туристические поездки по России, отдых в санаториях и оздоровительных учреждениях, проживание на базах отдыха и в гостиницах, а также детские и молодежные образовательные маршруты, пишет ТАСС. «Предлагаемый размер компенсации — до 40 тыс. рублей для выпускников, успешно прошедших государственную итоговую аттестацию в текущем календарном году», — отмечается в обращении.