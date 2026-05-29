Нижегородская молодежь стала чаще выбирать рабочие профессии

В топ самых популярных «синих» профессий попали упаковщики и комплектовщики.

Источник: Живем в Нижнем

Нижегородцы в возрасте от 14 до 30 лет стали чаще выбирать рабочие профессии вместо офисной карьеры. Об этом сообщили эксперты hh.ru по результатам опроса.

В число самых популярных «синих» специальностей среди подростков 14−18 лет попали официанты и бариста, упаковщики и комплектовщики, разнорабочие, курьеры, грузчики, продавцы-кассиры и кладовщики. Самую большую динамику по резюме продемонстрировали разнорабочие.

Молодые соискатели также интересуются «белыми воротничками». В данный список эксперты включили журналистов, менеджеров по продажам, операторов кол-центров, администраторов, дизайнеров, учителей и программистов. Наибольший прирост резюме показали операторы кол-центров и менеджеры по продажам.

Схожую ситуацию аналитики зафиксировали среди молодых людей 19−30 лет. В топ «синих» профессий у них попали разнорабочие, официанты и бариста, а также водители, а «белых» — менеджеры по продажам, администраторы, операторы кол-центров.

Ранее мы писали, что 49% нижегородцев ищут новую работу из-за низкой зарплаты.