Минэнерго Казахстана: для роста прокачки нефти РФ в КНР нужно нарастить мощности

Для увеличения прокачки нефти из России в Китай через Казахстан необходимо нарастить мощности трубопровода. Об этом заявил журналистам министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов.
По словам главы ведомства, наращивание мощностей будет проходить совместно.
Ранее вице-премьер РФ Александр Новак отметил, что Китай заинтересован в долгосрочных поставках российской нефти и наращивании их объемов. Политик подчеркнул, что Российская Федерация готова обеспечивать увеличенные объемы нефти.
До этого в похожем ключе высказался президент России Владимир Путин. По его словам, Российская Федерация готова и дальше продолжать бесперебойные поставки нефти и газа в Китай. В ходе визита в Пекин российский лидер подчеркнул, что Россия и Китай активно сотрудничают в области энергетики. Путин подчеркнул, что Россия является одним из крупнейших экспортеров в КНР нефти, природного газа, а также сжиженного газа и угля.