Минэнерго Казахстана: для роста прокачки нефти РФ в КНР нужно нарастить мощности

До этого в похожем ключе высказался президент России Владимир Путин. По его словам, Российская Федерация готова и дальше продолжать бесперебойные поставки нефти и газа в Китай. В ходе визита в Пекин российский лидер подчеркнул, что Россия и Китай активно сотрудничают в области энергетики. Путин подчеркнул, что Россия является одним из крупнейших экспортеров в КНР нефти, природного газа, а также сжиженного газа и угля.