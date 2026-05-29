Минэнерго Казахстана: для роста прокачки нефти РФ в КНР нужно нарастить мощности

В Казахстане оценили перспективы роста прокачки нефти из России в Китай.

Источник: Комсомольская правда

Для увеличения прокачки нефти из России в Китай через Казахстан необходимо нарастить мощности трубопровода. Об этом заявил журналистам министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов.

По словам главы ведомства, наращивание мощностей будет проходить совместно.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак отметил, что Китай заинтересован в долгосрочных поставках российской нефти и наращивании их объемов. Политик подчеркнул, что Российская Федерация готова обеспечивать увеличенные объемы нефти.

До этого в похожем ключе высказался президент России Владимир Путин. По его словам, Российская Федерация готова и дальше продолжать бесперебойные поставки нефти и газа в Китай. В ходе визита в Пекин российский лидер подчеркнул, что Россия и Китай активно сотрудничают в области энергетики. Путин подчеркнул, что Россия является одним из крупнейших экспортеров в КНР нефти, природного газа, а также сжиженного газа и угля.

Александр Новак: биография заместителя Председателя Правительства РФ
Этот политик — значимая фигура в сфере энергетики, чья работа на государственном уровне направлена на развитие и модернизацию топливно-энергетического комплекса России. Деятельность Александра Новака включает решение стратегических задач, связанных с международным сотрудничеством, укреплением энергетической независимости страны и внедрением инноваций. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше