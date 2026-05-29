Летом 2025 года в лагерях Красноярского края отдохнули 109 тысяч детей. Как сообщили в пресс-службе Красноярскстат, большинство из них — маленькие жители края. Из других регионов на отдых приехали 3% детей. В Республике Хакасия во время летней оздоровительной кампании 2025 года в лагерях отдохнули 20 тысяч детей. Большинство — жители республики. Из других регионов на отдых приехали 4% детей. С июня по август 2025 года в летних оздоровительных лагерях Республики Тыва отдохнули 17 тысяч детей. Родители отправляли ребятишек в лагеря, расположенные в пределах родного региона.