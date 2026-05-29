Экономист Новачук раскрыл, какие неприятные последствия ждут после банкротства

Когда долги накапливаются и выплаты становятся непосильными, банкротство может показаться быстрым и простым решением. Однако за обещаниями «полного списания долгов» скрываются серьёзные риски: потеря имущества, проблемы с трудоустройством и испорченная кредитная история. Об этом рассказал Михаил Новачук, финансовый аналитик и кандидат экономических наук, в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня».
Суды стали более внимательно относиться к делам о банкротстве и отказывают в списании долгов в 2,5 раза чаще. Новачук отметил, что банкротство несёт значительные риски, особенно для имущества. Все активы, включая недвижимость, вклады и ценные бумаги, будут включены в конкурсную массу и проданы для погашения долгов. Финансовый управляющий может проверить сделки за последние три года, и если будут обнаружены признаки намеренного вывода имущества, сделки могут быть оспорены.
Процедура банкротства не бесплатна и требует значительных затрат. «Это не история про “взял и списал долги”. Процедура платная, и если долги небольшие, то она может быть просто нецелесообразной», — объяснил Новачук.
Карьерные последствия также серьёзны: в течение нескольких лет запрещено занимать руководящие должности, а информация о банкротстве остаётся в кредитной истории на долгое время, что затрудняет получение кредитов.
В период судебного процесса могут быть введены ограничения на выезд за границу для предотвращения уклонения от обязательств. Банкротство также может стать психологическим испытанием, вызывая страх перед финансовыми решениями и ухудшение отношений с окружающими.
Новачук рекомендует избегать банкротства и искать более мягкие способы решения финансовых проблем. Среди них:
Реструктуризация долга: договориться с банком о снижении ежемесячного платежа, увеличении срока кредита или предоставлении кредитных каникул.
Рефинансирование: объединение нескольких кредитов в один с более выгодной процентной ставкой.
Мировое соглашение с кредиторами: в некоторых случаях банк может пойти навстречу и предложить более гибкие условия, чем доводить ситуацию до банкротства.
Даже внесудебное банкротство через МФЦ, которое сейчас активно рекламируется, остается крайней мерой. Новачук подчеркивает, что банкротство — это не лёгкое решение проблемы, а серьёзная процедура с длительными последствиями для жизни, карьеры и репутации.