Александр Радулов и Константин Окулов в символический сборной: яркие кадры церемонии закрытия сезона КХЛ

В Москве 28 мая 2026 года состоялась торжественная церемония закрытия XVIII сезона КХЛ. Индивидуальные награды получили лучшие игроки, тренер, руководитель клуба и арбитры. Обладателем Кубка Гагарина второй год подряд стал ярославский «Локомотив». Официально завершился сезон КХЛ 2025/2026, который до последнего держал в напряжении и подарил болельщикам невероятные эмоции. В символическую сборную вошли вратарь Даниил Исаев («Локомотив»), защитники Шарипзянов и Митчелл Миллер («Ак Барс»), нападающие Энэс, Александр Радулов («Локомотив») и Константин Окулов («Авангард»). Впереди — новый чемпионат и новый розыгрыш почетного трофея имени великого космонавта планеты.