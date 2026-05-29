Ударился головой и потерял память: Актёр Евгений Кулик попал в больницу во Вьетнаме

Евгений Кулик (родился 1 июля 1987 в Свердловске) — российский актёр, сценарист и режиссёр, начинавший карьеру как дизайнер интерьеров и участник КВН, а получивший известность по ролям в комедийных сериалах («Остров») и фильмах («Я худею»); он также известен как сценарист и продюсер нескольких частей новогодней франшизы «Ёлки» (где сыграл роль Феди), автор скетчкомов «Два» и «Осторожно, Кулик!». В личной жизни — муж дизайнера Ригины Гайсиной и отец троих детей.