Ударился головой и потерял память: Актёр Евгений Кулик попал в больницу во Вьетнаме

Актёр Евгений Кулик попал в больницу во Вьетнаме. Артист рассказал телеграм-каналу Baza, что неудачно нырнул в бассейн и получил травму голову.

По словам Кулика, на несколько секунд он потерял память. После инцидента актёр отправился в больницу.

Врачи провели МРТ и наложили швы. Кулик отметил, что сейчас с ним всё хорошо. Медики не обнаружили у него сотрясения и оценили травму как поверхностную.

Евгений Кулик (родился 1 июля 1987 в Свердловске) — российский актёр, сценарист и режиссёр, начинавший карьеру как дизайнер интерьеров и участник КВН, а получивший известность по ролям в комедийных сериалах («Остров») и фильмах («Я худею»); он также известен как сценарист и продюсер нескольких частей новогодней франшизы «Ёлки» (где сыграл роль Феди), автор скетчкомов «Два» и «Осторожно, Кулик!». В личной жизни — муж дизайнера Ригины Гайсиной и отец троих детей.

