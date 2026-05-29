245 тысяч рублей в месяц нужно для счастья среднему нижегородцу

За год финансовые аппетиты жителей Нижнего Новгорода выросли на 6%, однако они по-прежнему остаются скромнее общероссийских запросов.

Среднестатистическому жителю Нижнего Новгорода для счастья необходим ежемесячный доход в размере 245 тысяч рублей. Как сообщили в пресс-службе сервиса по поиску работы SuperJob, за неполный год денежные запросы нижегородцев выросли на 6% — в июле 2025 года горожане называли сумму в 228 тысяч рублей.

В целом по стране финансовые требования граждан оказались еще выше: среднему россиянину сегодня нужно 273 тысячи рублей в месяц. Опрос показал явные различия в запросах в зависимости от пола, возраста и образования. Так, мужчинам для счастья требуется значительно больше, чем женщинам (309 тысяч против 240 тысяч рублей), а респонденты старше 45 лет хотят получать 285 тысяч рублей, тогда как молодежи до 24 лет достаточно 220 тысяч. Также высокие требования предъявляют люди с высшим образованием и те, чей реальный доход уже превышает 150 тысяч рублей.

Среди российских мегаполисов Нижний Новгород расположился в середине рейтинга. Лидерами по самым высоким ценам на счастье традиционно стали Москва (295 тысяч рублей), Санкт-Петербург (282 тысячи) и Владивосток (279 тысяч). Самые скромные ожидания зафиксированы у жителей Кирова — им достаточно 216 тысяч рублей ежемесячно. Опрос проводился в мае 2026 года среди экономически активного населения страны.

Ранее сообщалось, что удовлетворенность медицинской помощью нижегородцев приблизилась к уровню РФ.