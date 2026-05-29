245 тысяч рублей в месяц нужно для счастья среднему нижегородцу

В целом по стране финансовые требования граждан оказались еще выше: среднему россиянину сегодня нужно 273 тысячи рублей в месяц. Опрос показал явные различия в запросах в зависимости от пола, возраста и образования. Так, мужчинам для счастья требуется значительно больше, чем женщинам (309 тысяч против 240 тысяч рублей), а респонденты старше 45 лет хотят получать 285 тысяч рублей, тогда как молодежи до 24 лет достаточно 220 тысяч. Также высокие требования предъявляют люди с высшим образованием и те, чей реальный доход уже превышает 150 тысяч рублей.