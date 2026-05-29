Максим Иванов: «Главный критерий благоустройства дворов — мнение жителей!»

В Хабаровске продолжается благоустройство дворовой территории в микрорайоне Березовка, в Пограничном квартале, у домов № 5 и № 6. Работы ведутся в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Проект был включен в программу после обращения жителей и совместной работы депутата Государственной Думы от региона Максима Иванова, администрации Хабаровска и министерства ЖКХ края, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Жильцы домов обратились с просьбой помочь привести двор в порядок: территория давно требовала ремонта, обновления тротуаров, освещения, детских и общественных зон. После обсуждения с жителями был подготовлен проект благоустройства. В нем предусмотрены зоны тихого отдыха, детские игровые площадки для разных возрастов, доступная среда, современное оборудование, уличная мебель, освещение, видеонаблюдение, парковочные места, новые покрытия и тротуары.
— Для меня принципиально важно, чтобы федеральные программы работали там, где их действительно ждут люди. В Пограничном квартале жители не остались в стороне: они объединились, вышли с предложениями, включились в работу с городом, управляющей компанией, создали ТОС. Именно так и появляются настоящие изменения — когда есть запрос людей, ресурс и общий контроль за результатом, — отметил Максим Иванов.
На данный момент подрядчик определен, контракт заключен, на объект завезены необходимые материалы, начались разметка зон и демонтаж старых покрытий. Реализация проекта находится на парламентском контроле. Для регулярного взаимодействия с подрядчиком и контролирующими органами также создана рабочая группа из числа активистов домов.
По словам Максима Иванова, особое внимание будет уделено срокам и качеству выполнения работ.
— Нас интересует не сам факт начала работ, а конечный результат. Подрядчик заверил, что уже летом жители увидят новую детскую площадку, а дети смогут здесь играть. Мы будем контролировать ход благоустройства, смотреть еженедельные фотоотчеты и обязательно спрашивать мнение жителей. Их обратная связь — главный критерий оценки, — подчеркнул депутат.
Завершить основные работы планируется к 1 сентября 2026 года. Повторный выезд на территорию Пограничного квартала намечен на конец августа — для оценки готовности объекта и обсуждения результатов с жителями.