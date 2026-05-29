Появились подробности ДТП с маршруткой в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 29 мая — РИА Новости. Водитель иномарки и водитель автобуса, устроившие ДТП с пострадавшими в Красноярске, были трезвыми, сообщает краевая прокуратура.
В пятницу краевой главк МВД сообщил о ДТП на улице Партизана Железняка. По данным ведомства, 26-летний водитель Toyota, перестраиваясь, не уступил дорогу автобусу под управлением 39-летнего водителя, двигавшемуся по выделенной полосе.
СК начал проверку. По их данным, в момент аварии в автобусе находились 30 пассажиров, восемь из них пострадали.
«Проверка показала, что признаков алкогольного опьянения ни у водителя автобуса, ни у водителя легкового автомобиля не установлено», — говорится в сообщении прокуратуры.
Также, по данным прокуратуры, общее число пострадавших в аварии составило девять человек. В настоящее время прокуратура проводит проверку на предмет соблюдения требований законодательства о безопасности дорожного движения и организации пассажирских перевозок.