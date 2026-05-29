Эксперты рассказали, сколько стоят летние туры в Калининградскую область. Средний чек путешественников составляет 127 тысяч рублей на двоих с учётом перелёта. Об этом сообщили на сайте Ассоциации туроператоров (АТОР).
По данным экспертов, Калининградская область входит в топ-10 популярных направлений для путешествия летом по России. Лидерами рейтинга оказались Краснодарский край, Крым и Кавказские Минеральные Воды. В среднем в Калининградской области планируют оставаться на шесть с половиной дней.
Ранее сообщали, что отдых на побережье Калининградской области летом подорожал на 25−30%. В регионе выросла стоимость размещения в отелях Светлогорска, Зеленоградска и Янтарного. Экскурсионное обслуживание подорожало примерно на 20%.