В Волгограде завершили обследование дома, поврежденного при атаке БПЛА

ВОЛГОГРАД, 29 мая — РИА Новости. Обследование дома, поврежденного в результате атаки БПЛА ВСУ в Волгограде, завершено, жильцам разрешили вернуться домой, сообщили РИА Новости в мэрии.
Как ранее информировал губернатор Андрей Бочаров, ночью средства ПВО отражали массированную атаку БПЛА ВСУ в Волгоградской области, атакован жилой многоквартирный дом. По уточненной информации Бочарова, там пострадал мужчина, ему медицинская помощь была оказана на месте, госпитализация не потребовалась.
«Обследование дома провели ночью и разрешили людям вернуться домой», — сказали в мэрии.
