Рост уровня воды на реках ожидается в Красноярском крае из-за дождей

С 30 мая по 1 июня возможен выход воды на пойму и затопление низменных участков.

Из-за прогнозируемых обильных осадков в южных и центральных округах Красноярского края на реках ожидается подъём уровней воды разной интенсивности. С 30 мая по 1 июня возможен выход воды на пойму и затопление низменных участков.

Как рассказали в ГУ МЧС России по Красноярскому краю, вода продолжает стоять на пойме на Чулыме (Красный Завод), Кети (Лосиноборское) и Сыме (посёлок Сым). Ожидается выход на пойму на реке Чёрный Июс (село Сарала).

Всего в крае остаются подтопленными 3 дачных дома, 26 приусадебных участков (на 9 меньше, чем вчера) и 6 участков автодорог (минус 2 за сутки). Ситуация на контроле.

Ранее мы сообщали, что более 770 детских лагерей в Красноярском крае получили разрешение на работу.

