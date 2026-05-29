Сдвоенные «Ласточки» пустят между Нижним Новгородом и Москвой

Сдвоенные составы скоростного поезда № 723 «Ласточка» будут курсировать между Нижним Новгородом и Москвой в июньские праздничные выходные. Об этом сообщили в пресс-службе Горьковской железной дороги.
Из столицы России десятивагонный состав отправится 11 июня в 21:15 и 14 июня в 20:54. Из Нижнего Новгорода дополнительные поезда поедут 12 и 15 июня в 04:51. ОАО «РЖД» увеличивает составность поездов из-за традиционного роста спроса на поездки в праздничные дни.
В пресс-службе ГЖД добавили, что за январь-апрель 2026 года скоростными поездами между Нижним Новгородом и Москвой воспользовались более 1,25 млн человек. Также в этих поездах пассажиры старше 18 лет могут протестировать сервис подтверждения личности по биометрии без бумажного паспорта.
