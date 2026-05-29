Триумф волгоградских кикбоксеров на первенстве России

В Одинцовском городском округе Московской области завершилось первенство России по ринговым дисциплинам.

В Одинцовском городском округе Московской области завершилось первенство России по ринговым дисциплинам кикбоксинга. На бойцовских площадках кипели нешуточные страсти: спортсмены продемонстрировали несгибаемую волю к победе в дисциплинах фулл‑контакт, К1 и лоу‑кик.

Масштаб турнира впечатляет: 1 620 спортсменов из 76 регионов России сошлись в бескомпромиссной борьбе за медали и путёвки в сборную.

Особые перспективы открываются перед старшими юношами — финалистами первенства, достигшими 18‑летнего возраста. Им предстоит защищать честь страны на первенстве мира в живописном городе Картахена (Колумбия) — соревнования пройдут уже в октябре этого года.

За соблюдением правил и объективной оценкой выступлений спортсменов внимательно следили опытные судьи: Максим Суслин из Новосибирской области, Руслан Тозлиян из Краснодарского края, Умар Самбиев из Чеченской Республики, Елена Долматова из Астраханской области и Андрей Шкитин из Московской области.

Блестящие результаты на первенстве показала команда Волгоградской области, завоевав россыпь наград во всех дисциплинах.

Золотые медали в дисциплине К1 завоевали: Егор Мартынов, Игорь Шульга, Макар Львов, Игорь Донченко и Юлия Царёва. В дисциплине лоу‑кик первыми стали Матвей Караваев, Дарья Мелехина, Ева Пензина и Виталий Никулин. В фулл‑контакте победу одержала Полина Глазунова.

Серебряные награды в дисциплине К1 получили: София Насирова, Марк Бурлак, Захар Шошин, Кирилл Шлопак, Иосиф Чхвимиани и Егор Никитин. В лоу‑кике серебряные медали выиграли Роман Никитин и Валентина Дмитриева. В фулл‑контакте второе место занял Леонид Яковлев.

Бронзовых медалей в дисциплине К1 удостоились: Григорий Паршин, Никита Полосминников и Макар Чылдырлы. В лоу‑кике бронзовые медали взяли Елизавета Саломатина, Владислав Сапатов, Руслан Туаев, Фёдор Щербин и Арсений Шамов. В фулл‑контакте на третью ступень пьедестала поднялись Александр Мацкевич и Платон Темников.

Особую гордость вызывает первое общекомандное место в дисциплине К1. Этот успех — результат упорных тренировок и мастерства наставников волгоградских бойцов.

Александр Веселовский.

Фото: Волгоградская областная федерация кикбоксинга.

