Главные новости к утру 29 мая 2026 года

Последние новости за сегодня — 29 мая 2026 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Диана Потапова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 29 мая 2026.

ПВО ночью сбила 208 украинских беспилотников

Источник: РИА "Новости"

Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 208 украинских БПЛА над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Волгоградской, Курской, Орловской, Ростовской, Саратовской, Тверской, Ярославской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Азовского моря. Об этом в пятницу сообщило Минобороны России.

Трамп и Конгресс не ответили на письмо Зеленского о поставке средств ПВО

Владимир Зеленский не получил ответа на свое письмо, адресованное президенту США Дональду Трампу и американскому Конгрессу, о ситуации с нехваткой у Украины средств ПВО, сообщает телеканал NBC News. По информации журналистов, в настоящий момент никаких комментариев по поводу письма из США не поступало.

Беспилотник врезался в жилой дом в Румынии

В городе Галац на востоке Румынии БПЛА влетел на жилой многоэтажный дом, передает Mediafax. При столкновении сдетонировал весь взрывной заряд, который нес на себе беспилотник. Раздался взрыв, после чего в здании начался пожар. Двое находившихся в загоревшейся квартире — женщина и 14-летний подросток — успели выбежать в безопасное место.

Иран запустил ракеты по целям в Персидском заливе

Вооруженные силы Ирана произвели пуск ракет из южных регионов страны, сообщает агентство Fars со ссылкой на источники. По данным агентства, ракеты могли поразить цели в акватории Персидского залива. Официальных заявлений от властей Ирана по поводу ударов на данный момент не поступало.

В США заявили о готовности сделать все, чтобы доставить в страну Рауля Кастро

Исполняющий обязанности министра юстиции — генерального прокурора США Тодд Бланш заявил о намерении предпринять все усилия для того, чтобы один из лидеров Кубинской революции генерал армии Рауль Кастро предстал перед американским судом. Бланш напомнил о захвате ВС США президента Венесуэлы Николаса Мадуро, охарактеризовав этот случай как «экстремальный пример».

