Главные новости к утру 29 мая 2026 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 29 мая 2026.
ПВО ночью сбила 208 украинских беспилотников
Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 208 украинских БПЛА над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Волгоградской, Курской, Орловской, Ростовской, Саратовской, Тверской, Ярославской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Азовского моря. Об этом в пятницу сообщило Минобороны России.
Трамп и Конгресс не ответили на письмо Зеленского о поставке средств ПВО
Владимир Зеленский не получил ответа на свое письмо, адресованное президенту США Дональду Трампу и американскому Конгрессу, о ситуации с нехваткой у Украины средств ПВО, сообщает телеканал NBC News. По информации журналистов, в настоящий момент никаких комментариев по поводу письма из США не поступало.
Беспилотник врезался в жилой дом в Румынии
В городе Галац на востоке Румынии БПЛА влетел на жилой многоэтажный дом, передает Mediafax. При столкновении сдетонировал весь взрывной заряд, который нес на себе беспилотник. Раздался взрыв, после чего в здании начался пожар. Двое находившихся в загоревшейся квартире — женщина и 14-летний подросток — успели выбежать в безопасное место.
Иран запустил ракеты по целям в Персидском заливе
В США заявили о готовности сделать все, чтобы доставить в страну Рауля Кастро
Исполняющий обязанности министра юстиции — генерального прокурора США Тодд Бланш заявил о намерении предпринять все усилия для того, чтобы один из лидеров Кубинской революции генерал армии Рауль Кастро предстал перед американским судом. Бланш напомнил о захвате ВС США президента Венесуэлы Николаса Мадуро, охарактеризовав этот случай как «экстремальный пример».