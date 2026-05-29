Пять светофоров не работает сегодня в Нижнем Новгороде

Пять светофоров не работает в Нижнем Новгороде сегодня, 29 мая. Об этом сообщили в городском Центре организации дорожного движения (ЦОДД).
Речь идет о светофорных объектах на пересечении Казанского шоссе и улицы Германа Лопатина, улиц Родионова и Бринского, проспекта Гагарина и улицы Бекетова, улиц Ошарской и Невзоровых, а также на проспекте Гагарина в районе дома № 60 (корпус 4). Все они неисправны.
Водителей просят быть внимательными при движении на данных участках и пропускать пешеходов на переходе. Пешеходам, в свою очередь, нужно убедиться в безопасности перед выходом на проезжую часть.
