Ракета-носитель New Glenn взорвалась в США. Видео

Авария c ракетой-носителем компании Blue Origin произошла во время наземных испытаний во Флориде.

Источник: РБК

Ракета-носитель New Glenn компании Blue Origin взорвалась во время проведения наземных испытаний на космодроме во Флориде. Видео опубликовано NASA Spaceflight.

Blue Origin в X сообщило, что произошла «аномалия». Создатель и владелец Blue Origin Джефф Безос заявил, что о причине аварии говорить пока рано. Он добавил, что компания «восстановит все, что можно восстановить», а также вернется к полетам.

Глава NASA Джаред Айзекман после аварии написал в X, что «космические полеты беспощадны, а разработка новой тяжелой пусковой возможности чрезвычайно сложна».

В рамках своей четвертой миссии New Glenn должна была доставить 48 спутников для расширения сети Amazon Leo, передал CNN.

