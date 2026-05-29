Ракета-носитель New Glenn взорвалась в США. Видео

Ракета Blue Origin взорвалась во время испытаний.
Ракета-носитель New Glenn компании Blue Origin взорвалась во время проведения наземных испытаний на космодроме во Флориде. Видео опубликовано NASA Spaceflight.
Blue Origin в X сообщило, что произошла «аномалия». Создатель и владелец Blue Origin Джефф Безос заявил, что о причине аварии говорить пока рано. Он добавил, что компания «восстановит все, что можно восстановить», а также вернется к полетам.
Глава NASA Джаред Айзекман после аварии написал в X, что «космические полеты беспощадны, а разработка новой тяжелой пусковой возможности чрезвычайно сложна».
В рамках своей четвертой миссии New Glenn должна была доставить 48 спутников для расширения сети Amazon Leo, передал CNN.
