Сдвоенную «Ласточку» запустят между Нижним Новгородом и Москвой в июне

В честь Дня России между Нижним Новгородом и Московой будет курсировать десятивагонная «Ласточка». Об этом сообщили в пресс-службе Горьковской железной дороги.
Из Москвы в Нижний Новгород поезд отправится в 21:15 11 июня и 20:54 14 июня. Обратные рейсы запланированы на 12 и 15 июня в 04:51.
Ранее мы писали, что ГЖД анонсировала появление поезда «Назад в СССР» этим летом. В вагонах тематического состава предусмотрят развлечения для взрослых и юных пассажиров.
Напомним, что в мае между Нижний Новгородом и Семеновым курсировал «Магический экспресс».