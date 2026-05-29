Кубанские учёные создают новые подходы для борьбы с туберкулёзом

Учёные «Сириуса» работают над созданием принципиально новых молекул. Задача исследователей — найти такие соединения, которые смогут уничтожать бактерию, вызывающую туберкулёз, даже если она уже успела выработать устойчивость к существующим лекарственным препаратам.

Источник: пресс-служба администрации федеральной территории "Сириус"

Туберкулёз остаётся одной из главных угроз для мирового здравоохранения. Хотя эффективные схемы лечения существуют, пациентам приходится годами принимать лекарства, которые нередко дают тяжёлые побочные эффекты.

На данный момент специалисты Университета «Сириус» работают сразу над тремя подходами к поиску таких молекул. Первый — классический скрининг большого массива химических соединений на культуре микобактерий, вызывающих болезнь. Второй — поиск кандидатов среди аналогов уже известных веществ с противотуберкулёзной активностью. Третий, наиболее современный, основан на анализе бактериального генома M. tuberculosis. В этом случае учёные ищут новые мишени в клетке возбудителя и подбирают соединения, способные их поразить.

Исследователи намерены сопоставить результаты, полученные каждым методом, что позволит не только расширить спектр потенциальных кандидатов, но и выработать оптимальную стратегию поиска новых противотуберкулёзных препаратов. Об этом сообщает пресс-служба администрации федеральной территории «Сириус».