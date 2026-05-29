Кубанские учёные создают новые подходы для борьбы с туберкулёзом

На данный момент специалисты Университета «Сириус» работают сразу над тремя подходами к поиску таких молекул. Первый — классический скрининг большого массива химических соединений на культуре микобактерий, вызывающих болезнь. Второй — поиск кандидатов среди аналогов уже известных веществ с противотуберкулёзной активностью. Третий, наиболее современный, основан на анализе бактериального генома M. tuberculosis. В этом случае учёные ищут новые мишени в клетке возбудителя и подбирают соединения, способные их поразить.