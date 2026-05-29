В Гвардейском районе у нетрезвого водителя конфисковали автомобиль по решению суда

Житель Гвардейского района Калининградской области лишился своего автомобиля за.

Источник: KaliningradToday

повторное управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Такое решение принял суд с учётом позиции государственного обвинителя — прокуратуры Гвардейского района.

Как установили в суде, в марте 2026 года подсудимый, который ранее уже привлекался к административной ответственности за нетрезвое вождение, снова сел за руль. Мужчина управлял автомобилем марки «Мазда» по улицам Гвардейска в состоянии алкогольного опьянения и был задержан сотрудниками Госавтоинспекции.

Суд назначил нарушителю наказание в виде 180 часов обязательных работ. Кроме того, ему запрещено заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на два года.

Принадлежащий подсудимому автомобиль конфискован в собственность государства.