Спрос на подержанные кроссоверы и внедорожники в Калининградской области вырос на 24% за год

Как отметил Андрей Ковалев, директор направления «Автомобили с пробегом» в Авито, в апреле спрос на автомобили повышенной проходимости оказался на 29% выше, чем год назад. По его словам, такой интерес подогревает растущая популярность автотуризма — согласно последним опросам, почти половина россиян предпочитают путешествовать по стране именно на машине, а для этого кроссоверы и внедорожники подходят как нельзя лучше. Кроме того, на вторичном рынке представлено много моделей разных ценовых категорий — от доступной LADA 4×4 до премиальных Toyota Land Cruiser и BMW X5.