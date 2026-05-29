Спрос на подержанные кроссоверы и внедорожники в Калининградской области вырос на 24% за год

итогам января-апреля 2026 года и сравнили показатели с аналогичным периодом прошлого года. Согласно полученным данным, в Калининградской области, как и в целом по Северо-Западному федеральному округу, спрос на машины с пробегом в этом сегменте увеличился на 24%. Средняя цена одного такого автомобиля составила 2,05 миллиона рублей.
В число самых популярных моделей у жителей региона вошли отечественная LADA 4×4 (Нива), Chevrolet Niva и Toyota RAV4. При этом некоторые автомобили за год стали доступнее — среди них Hyundai Santa Fe, Nissan X-Trail и Toyota Land Cruiser Prado.
Среди марок наиболее заметный рост спроса на вторичном рынке продемонстрировал китайский бренд Chery: количество запросов выросло на 42%. Также в число лидеров по динамике интереса покупателей вошли Nissan с ростом 39%, Hyundai (33%), Land Rover (32%) и Renault (31%).
Уверенный рост спроса показали и отдельные модели. Возглавил рейтинг Toyota Land Cruiser Prado — этим автомобилем за год стали интересоваться на 46% чаще. На втором месте оказался Volkswagen Tiguan с показателем плюс 45%, а замкнул тройку лидеров Nissan Qashqai, спрос на который вырос на 44%. Высокие результаты продемонстрировали две модели Hyundai: Creta и Santa Fe, обе с приростом в 37%. В десятку наиболее динамично растущих по спросу также вошли Renault Duster (34%), Nissan X‑Trail (34%), Kia Sportage (31%), BMW X5 (29%) и Toyota RAV4 (29%).
Как отметил Андрей Ковалев, директор направления «Автомобили с пробегом» в Авито, в апреле спрос на автомобили повышенной проходимости оказался на 29% выше, чем год назад. По его словам, такой интерес подогревает растущая популярность автотуризма — согласно последним опросам, почти половина россиян предпочитают путешествовать по стране именно на машине, а для этого кроссоверы и внедорожники подходят как нельзя лучше. Кроме того, на вторичном рынке представлено много моделей разных ценовых категорий — от доступной LADA 4×4 до премиальных Toyota Land Cruiser и BMW X5.
В модельном рейтинге по популярности лидирует отечественная LADA 4×4 (Нива) со средней стоимостью 369 тысяч рублей. На втором месте расположилась Chevrolet Niva (428 тысяч рублей), на третьем — Toyota RAV4 (2,1 миллиона рублей). В топ-10 также вошли Volkswagen Tiguan (1,7 млн руб.), Kia Sportage (1,5 млн руб.), BMW X5 (3,9 млн руб.), Renault Duster (1,1 млн руб.), Mitsubishi Outlander (1,4 млн руб.), Nissan Qashqai (1,2 млн руб.) и Nissan X-Trail (1,3 млн руб.).
За прошедший год цены на ряд моделей в сегменте снизились. Среди подешевевших автомобилей — Hyundai Santa Fe, Nissan X-Trail, Toyota Land Cruiser Prado, Volkswagen Touareg, Toyota Land Cruiser, Chevrolet Niva, LADA 4×4, Mitsubishi Outlander, BMW X5 и Volkswagen Tiguan.