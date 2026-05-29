СК России предупреждает родителей и подростков о новых схемах дистанционного мошенничества

Как отмечают в СК России, злоумышленники под различными предлогами запугивают подростков, внушают им, что они могут помочь государственным структурам в проведении секретной операции. Под психологическим давлением мошенники требуют от несовершеннолетних совершить действия, которые в итоге приводят к утрате персональных данных и имущества их семей.