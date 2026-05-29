СК России предупреждает родителей и подростков о новых схемах дистанционного мошенничества

связи с распространением новых схем дистанционного мошенничества, жертвами которых всё чаще становятся несовершеннолетние. В ведомстве напоминают о необходимости регулярно проводить с детьми профилактические беседы и информировать их об опасности общения с незнакомцами в интернете и по телефону.
Как отмечают в СК России, злоумышленники под различными предлогами запугивают подростков, внушают им, что они могут помочь государственным структурам в проведении секретной операции. Под психологическим давлением мошенники требуют от несовершеннолетних совершить действия, которые в итоге приводят к утрате персональных данных и имущества их семей.
Следственный комитет призывает родителей объяснять своим детям главное правило: настоящие сотрудники правоохранительных органов и спецслужб никогда по телефону не просят передавать деньги или иное имущество, документы или данные банковских карт. Ребёнок должен твёрдо знать, что в случае звонка мошенников необходимо немедленно прекратить разговор с незнакомцем и сразу же сообщить о случившемся родителям.