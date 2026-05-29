На Калининградской железной дороге со 2 июня запустят паровозный поезд до Багратионовска

Трёхвагонный состав под управлением паровоза серии «Эр» будет отправляться с Южного вокзала Калининграда в 10:30 утра. Обратный рейс из Багратионовска назначен на 17:10. Поезд будет следовать без остановок, что позволит пассажирам добраться до пункта назначения максимально быстро. В железнодорожной компании отметили, что расписание составлено таким образом, чтобы пассажиры могли провести несколько часов в Багратионовске и к вечеру комфортно вернуться в Калининград.