Россельхознадзор остановил ввоз в Калининградскую область почти 100 кг фиников и орхидей без документов

пункте пропуска «Чернышевское» предотвратили ввоз на территорию региона крупной партии растительной продукции, перемещаемой частным лицом из Литвы. Общий вес груза составил 98,11 килограмма.
Перевозимый груз имел растительное происхождение. Это были финики, происходящие из Израиля, весом 96,5 килограмма, а также три живые орхидеи в горшках, выращенные в Польше. В ходе проведения фитосанитарного контроля на государственной границе Российской Федерации инспекторы установили, что у частного лица отсутствовал фитосанитарный сертификат, который удостоверяет безопасность продукции и подтверждает, что груз прошёл необходимые проверки.
В соответствии с законодательством Российской Федерации ввоз такой продукции без сопроводительных документов запрещён. Весь груз в полном объёме возвращён обратно на территорию Литовской Республики.