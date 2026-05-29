Россельхознадзор остановил ввоз в Калининградскую область почти 100 кг фиников и орхидей без документов

Перевозимый груз имел растительное происхождение. Это были финики, происходящие из Израиля, весом 96,5 килограмма, а также три живые орхидеи в горшках, выращенные в Польше. В ходе проведения фитосанитарного контроля на государственной границе Российской Федерации инспекторы установили, что у частного лица отсутствовал фитосанитарный сертификат, который удостоверяет безопасность продукции и подтверждает, что груз прошёл необходимые проверки.