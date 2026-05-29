Более 277 тонн зелёного кофе поступило в Калининградскую область с начала 2026 года

С начала 2026 года по 24 мая включительно в Калининградскую область под контролем сотрудников Управления Россельхознадзора по.

Источник: ИА Прибыль Ru

Калининградской области поступило 277 тонн зелёного кофе. Продукция происходила из двадцати различных стран, включая Бразилию, Эфиопию, Вьетнам, Гондурас, Коста-Рику, Перу и другие государства.

Одна из последних поставок была проконтролирована 24 мая 2026 года. Сотрудники Управления Россельхознадзора на складе временного хранения «Сириус» проверили ввоз нескольких партий кофе общим весом 20 тонн. Грузы поступили из Гондураса, Коста-Рики, Перу и Вьетнама.

По месту прибытия продукции инспекторы ведомства провели отбор проб и контроль товаросопроводительной документации. Лабораторные исследования выполнены экспертами Калининградского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ». Согласно результатам анализов, наличие карантинных объектов в кофе не выявлено.

На всю продукцию оформлены акты карантинного фитосанитарного контроля (надзора), которые дают право на использование кофе по назначению.