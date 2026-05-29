Участники Российско-Китайских молодёжных летних игр впечатлили олимпийских чемпионов на «Автотор-Арене»

Российская юниорская сборная не оставила соперницам ни единого шанса, завоевав золото во всех трёх дисциплинах — дуэтах, смешанных дуэтах и групповых упражнениях. Анастасия Сидорина и Кристина Чеханова, выступавшие в дуэте, поделились эмоциями: «Мы переделали программу специально к этим Играм. Всё прошло легко, буквально на одном дыхании. Бассейн очень светлый и идеально подходит для нашего вида спорта. Организация Игр, на наш взгляд, находится на уровне этапов Кубка мира».