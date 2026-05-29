Участники Российско-Китайских молодёжных летних игр впечатлили олимпийских чемпионов на «Автотор-Арене»

В Калининградской области с каждым днём набирает обороты одно из главных спортивных событий года — X Российско-Китайские молодёжные летние игры. Во второй соревновательный день российские и китайские спортсмены разыграли новые комплекты медалей. Большая часть состязаний проходит во Дворце спорта «Автотор-Арена».
Особенно ярко в этот день выступили синхронистки. Для них был подготовлен уникальный 50-метровый бассейн олимпийского класса с многоуровневой системой очистки ультрафиолетом. Качество воды здесь соответствует уровню питьевой, что гарантирует безопасность и комфорт.
Российская юниорская сборная не оставила соперницам ни единого шанса, завоевав золото во всех трёх дисциплинах — дуэтах, смешанных дуэтах и групповых упражнениях. Анастасия Сидорина и Кристина Чеханова, выступавшие в дуэте, поделились эмоциями: «Мы переделали программу специально к этим Играм. Всё прошло легко, буквально на одном дыхании. Бассейн очень светлый и идеально подходит для нашего вида спорта. Организация Игр, на наш взгляд, находится на уровне этапов Кубка мира».
Пятикратная олимпийская чемпионка, министр спорта Калининградской области Наталья Ищенко высоко оценила выступление российских спортсменок: «Было очень красиво. Международные турниры всегда волнительны, но наши девушки привыкли выходить на каждый старт с полной отдачей. Здесь они смогли проверить себя в борьбе с сильными соперниками».
Министр также заглянула в соседний зал, где второй день подряд проходили соревнования по художественной гимнастике. Здесь, как и накануне, трибуны тоже были заполнены до отказа: «Зрительский ажиотаж — здорово, ведь мы впервые принимаем соревнования по художественной гимнастике такого высокого уровня», — отметила глава спортивного ведомства.
Олимпийский чемпион по вольной борьбе Хаджимурад Магомедов, посетивший арену, и оценил выступления самбистов. Спортсмен отметил высокий уровень организации: «Для меня каждый приезд в Калининград — это праздник. Здесь очень добрые люди и настоящая любовь к спорту. Спасибо организаторам и Владимиру Ивановичу Щербакову за такую великолепную арену. Уверен, многие сборные теперь будут регулярно приезжать в Калининград».
Поскольку самбо только-только добавили в программу Российско-Китайских молодежных летних игр, первые соревнования организаторы решили сделать показательными. На ковре встретились сборная Калининградской области и сборная России. Всего состоялись семь парных товарищеских поединков и во всех победу одержала члены национальной команды. Каждый получил специальный приз от «Автотора» из рук директора Арены, бронзового призера Олимпийских игр по вольной борьбе Адама Барахоева.
Впереди ещё три насыщенных соревновательных дня. На «Автотор-Арене» пройдут соревнования по спортивной борьбе, ушу и боксу, которые обещают подарить зрителям новые яркие эмоции.
Дворец спорта построен за счёт собственных средств компании «Автотор». Стоимость проекта превысила 2,7 млрд рублей. Арена площадью более 42 тысяч квадратных метров оснащена современным оборудованием и позволяет проводить тренировки и соревнования более чем по 40 видам спорта.