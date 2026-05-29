Калининградский янтарный комбинат выпустил современную версию винтажной броши-бабочки

Калининградский янтарный комбинат (входит в холдинг «РТ-Финанс» Госкорпорации Ростех) представил новую версию популярной винтажной броши-бабочки, созданной в.

Источник: ИА Прибыль Ru

1960 году. Благодаря применению экспериментальных методов обработки янтаря изделие приобрело природную окраску бабочки-многоцветницы.

В отличие от модели 1960 года, современная брошь производится методом литья. Она детально передаёт огненно-чёрные оттенки крыльев бабочки-многоцветницы из семейства нимфалид. Это редкое насекомое внесено в Красную книгу Международного союза охраны природы, а также в списки редких видов Смоленской, Псковской и Московской областей.

Для точного воспроизведения окраски краснокнижной бабочки мастера комбината использовали закалку янтаря и декорирование поталью. Украшение выполнено в оправе из позолоченного серебра. Размах крыла бабочки составляет 4 сантиметра, вес — около 5 граммов. Каждое изделие уникально: рисунок на янтарных крыльях не повторяется.

Заместитель генерального директора Калининградского янтарного комбината Майя Скворцова отметила, что предприятие постоянно находится в поиске нового прочтения древнего самоцвета, экспериментируя и совершенствуя методы обработки янтаря. Специалисты разработали технологию нанесения потали на поверхность балтийского камня, а в новых украшениях впервые использовали этот декоративный материал внутри изделия.

«Такая инновационная разработка позволила максимально приблизить вид янтарной бабочки к своему природному прототипу. Новая брошь — это не просто украшение, это яркий летний акцент, который отражает уникальность нашей природы», — подчеркнула Майя Скворцова.

