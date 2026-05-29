Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бабура сообщила, почему человек не чувствует укус клеща

В состав слюны входят обезболивающие вещества.

Источник: Клопс.ru

Укус клеща в большинстве случаев человек не чувствует, так как в состав слюны клеща входят обезболивающие и сосудорасширяющие вещества, ощущение зуда наступает через 6−12 часов. Об этом в пятницу, 29 мая, сообщает РИА Новости, цитируя руководителя управления Роспотребнадзора Калининградской области Елену Бабуру.

«В большинстве случаев присасывание клеща не вызывает болезненных ощущений, так как в состав его слюны входят обезболивающие, сосудорасширяющие и препятствующие свертыванию крови вещества. Спустя 6−12 часов возможны проявления саднения и зуда в месте присасывания», — сказала Елена Бабура.

Она отметила, что не всегда укус клеща приводит к заражению инфекционными заболеваниями, так как не каждый клещ — носитель инфекции. Но если он все-таки инфицирован, то на клиническую картину развития болезни у человека влияет количество возбудителя в клеще.

Власти Калининграда не могут проводить противоклещевую обработку в городских лесах из-за действующих ограничений.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше