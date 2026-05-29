Проблема парковки машин обострилась в связи с реконструкцией набережной в Хабаровске

Хабаровчанам не хватает парковочных мест в районе Советской улицы. Туда многие приезжают погулять, но прежде отдыхающим надо где-то оставить свои автомобили. Тут есть пустующая площадка яхт-клуба, но въезд закрыт шлагбаумом. «Водители вынуждены бросать машины , чтобы попасть на набережную, вдоль дороги, под действие знака “Парковка [Стоянка] запрещена”, напротив стрелкового комплекса. А огромная парковка рядом со зданием яхт-клуба стоит пустая под двумя шлагбаумами. Для кого она предназначена? У нас Хабаровск, а не Монте-Карло, как и стоило ожидать — яхт нет. А вот машины есть и парковаться некуда», — пишут хабаровчане. Мэрия разъяснила, что это частная территория, владеет ей компания «Акватика». Тем не менее чиновники обещали изучить проблему и найти решение. Учитывая потребности хабаровчан, информацию направили в управление дорог и внешнего благоустройства.