Сосредоточение культуры и просвещения: в Комсомольске-на-Амуре по случаю профильного праздника наградили работников библиотек

На сегодняшний день это не только объекты книгохранения, а многофункциональные информационные центры. Здесь проводят общественные мероприятия, ставят спектакли и читают лекции. Стараниями работников библиотек за последние 15 лет места книгохранения трансформировались в культурные центры с широким спектром услуг. Уже же семь лет библиотека Горького совместно с иппотерапевтическим центром реализует социальный проект «Книго-го». Екатерина Колядинцева, заведующая библиотекой им. Горького: Сейчас мы планируем подавать эту практику в 2027-м году на лучшую библиотечную практику для того, чтобы получить грантовые средства и модернизировать библиотеку ещё лучше с учётом инклюзивной среды. С начала года в городской централизованной библиотеке прошли несколько культурно-образовательных событий. Самое масштабное — первый молодежный книжный фестиваль «Мастерская слова». И в будни здесь организуют активности на любой вкус для всех возрастных категорий. Рафида Шарангович, директор муниципального учреждения культуры «Городская централизованная библиотека»: У нас театральная студия. У нас фотоакадемия «По щелчку», где можно научиться фотографировать. То есть многогранные сейчас библиотеки. И люди в них работают многогранные. В Комсомольскую централизованную библиотеку входят 10 учреждений. Библиотека на улице Калинина вскоре после ремонта станет модельной, уже 2-й в городе. На базе библиотеки имени Гайдара планируют создать детский центр.