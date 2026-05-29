В Калининграде осуждён участник кражи коллекционных монет и ювелирных изделий на 25 млн рублей

В Калининграде вынесен приговор по уголовному делу о крупной краже из частного дома на улице Берлинской. Суд с учётом позиции государственного обвинителя — прокуратуры Ленинградского района — назначил одному из участников преступления наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Как установили в суде, в декабре 2024 года подсудимый вместе со своими знакомыми проник в жилой дом, откуда злоумышленники похитили денежные средства, ювелирные изделия, редкие коллекционные монеты и предметы одежды. Общая стоимость похищенного превысила 25 миллионов рублей.
Суд также удовлетворил иск потерпевшего — с осуждённого взыскана сумма причинённого ущерба в полном объёме.